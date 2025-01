Lo Russo, "per la sicurezza lavoriamo a un piano organico"

"Stiamo lavorando con il prefetto a un programma organico per cercare di dare risposte ai temi della sicurezza e del contrasto all'illegalità. La dimensione del daspo urbano non fa riferimento all'illegalità, ma a fenomeni di fragilità e questo è un differenziale molto rilevante. A noi interessa combattere l'illegalità e la povertà e le difficoltà non sono un reato. Credo che questa sia una profonda differenza tra l'impostazione che abbiamo noi e il daspo urbano proposto dalla destra, che prevede di togliere le persone fragili dalle strade, perché danno fastidio alla visuale". Così, a margine dell'inaugurazione del nuovo housing sociale degli asili notturni Umberto I, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "I problemi di fragilità vanno risolti con interventi sociali e alla loro radice - dice -, è più faticoso, talvolta più scomodo, ma noi non siamo per nascondere la polvere sotto il tappeto o spostare un problema da un punto all'altro. Discorso diverso riguarda i fenomeni di illegalità, spaccio e disturbo della quiete pubblica legata a persone che delinquono", precisa il sindaco, spiegando che "su questo stiamo facendo un lavoro molto più serio con il prefetto, le forze dell'ordine e il questore, che credo nelle prossime settimane porterà a tracciare un provvedimento che testeremo nelle vie della città per garantire sicurezza. Questo è un piano - conclude -, il piano del daspo proposto dalla destra, che prevede di togliere le persone fragili dalle strade, non è la nostra chiave di lettura, quelle persone vanno aiutate".