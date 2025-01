Riciclavano oro e gioielli rubati agli anziani, 4 misure

I carabinieri del comando provinciale di Torino hanno smantellato una banda che ricettava e riciclava oro e preziosi rubati. Quattro le misure cautelari (uno agli arresti domiciliari, mentre agli altri tre è stata notificata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). emesse tra il capoluogo piemontese e Alessandria, con l'accusa di associazione a delinquere. Le indagini dei militari dell'Arma hanno permesso di ricostruire il modus operandi del sodalizio, all'interno del quale ognuno degli indagati aveva un ruolo specifico. Attraverso una rete di contatti con la microcriminalità dedita ai furti in abitazione e alle truffe agli anziani, la banda su commissione si procurava i gioielli in oro da rivendere o fondere per poterlo riutilizzare. Nel dicembre 2023, in un laboratorio orafo abusivo era stato recuperato più di un chilo di oro pronto a essere rivenduto e circa centomila euro in contanti.