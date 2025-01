Ramy: Montaruli (FdI), sinistra condanni assalto a forze ordine

"La sinistra prenda le distanze dai facinorosi e ripensi la propria posizione sulle misure contenute nel pacchetto sicurezza che, oggi, garantirebbero maggior rigore verso chi sta intentando una vera e propria strategia di attacco violento e discredito verso le forze dell'ordine. Gravissime certe posizioni che tentano di coprire politicamente un assalto che non può trovare giustificazioni. Quanto avvenuto nella sera di ieri a Torino è un fatto inaudito, intollerabile e necessita di parole di condanna nette da tutti, compresa l'opposizione". Lo dice la vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Augusta Montaruli condannando i disordini di ieri sera a Torino durante il corteo degli autonomi per Ramy Elgaml. "Siamo di fronte - sottolinea la deputata di Fratelli d'Italia - all'ennesima dimostrazione di come a Torino le frange estremiste della sinistra abbiano passato la misura come da tempo denunciato da Fratelli d Italia. Ogni cosa a Torino diventa pretesto per aggressioni alle divise, alle istituzioni e per violenze e minacce che minano l'ordine pubblico della città violando i diritti dei torinesi. Vengano individuati al più presto i responsabili di questi disordini affinché ogni agente, a cui va la nostra solidarietà, possa avere gli strumenti per lavorare".