Ricca (Lega), Torino ancora palcoscenico di scontri

"Altro che una manifestazione di solidarietà per Ramy. Di nuovo ieri sera a Torino i collettivi studenteschi e i centri sociali hanno trasformato un corteo in un'occasione di scontro con le forze dell'ordine". Così Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte, in una nota, a proposito delle tensioni registrate durante la manifestazione a Torino per Ramy. "Assalti ai commissariati, lanci di petardi e di uova e cori violenti contro la polizia, i carabinieri e gli esponenti del governo l'hanno fatta da padrone nell'ennesimo evento di cui i cittadini torinesi avrebbero volentieri fatto a meno - continua Ricca - Mi domando se per il sindaco Lo Russo e per la sinistra, che come sempre pensano di cavarsela con qualche parola di solidarietà alle forze dell'ordine, sia tutto normale. Se oggi la città di Torino è diventata il teatro perfetto per le violenze degli antagonisti, purtroppo è anche grazie a loro".