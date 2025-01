Cna, servono incentivi per le piccole imprese della mobilità

"Abbiamo chiesto l'introduzione di incentivi economici e programmi di supporto per le micro, piccole e medie imprese e una gradualità nell'applicazione delle nuove regole, con parametri di valutazione proporzionati alle capacità operative delle imprese". Lo spiega il presidente di Cna Piemonte, Giovanni Genovesio, dopo l'incontro con la Commissione Trasporti della Camera sulle due proposte di regolamenti del Parlamento e del Consiglio europeo relativi ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali e all'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione Europea. "La transizione verso veicoli a basse emissioni, come quelli elettrici o alimentati a idrogeno, comporta costi elevati per le imprese. Insieme a Confartigianato abbiamo evidenziato come le risorse attualmente disponibili per supportare questi investimenti siano insufficienti. Incrementare i fondi dedicati e incentivi fiscali per favorire la modernizzazione delle flotte è quanto mai necessario" aggiunge il segretario della Cna Piemonte Delio Zanzottera. "Nella promozione della mobilità multimodale - conclude Genovesio - i settori dei taxi, ncc e autobus possono giocare un ruolo fondamentale, ma devono essere sostenuti con un fondo europeo dedicato alla digitalizzazione e opportuni incentivi per coloro che investono in innovazione tecnologica. E' necessario un programma di finanziamento graduale che possa coprire una percentuale maggiore dei costi iniziali per le pmi".