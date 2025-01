Mit cerca nuovi presidenti per 5 authority porti

Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti è alla ricerca di cinque nuovi presidenti per altrettante Autorità portuali che vedono i loro vertici in scadenza. E' il caso del Mare di Sardegna, dove Massimo Deiana, docente universitario ed ex assessore dei Trasporti, è al suo secondo mandato e non potrà essere riconfermato. Gli altri posti disponibili sono quelli dell'Authority del Mar Tirreno settentrionale (Livorno, Isola Capraia, Piombino, Portoferraio, Porto di Rio Marina e Pontile di Cavo), Tirreno centrale (Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta), Tirreno meridionale e Ionio (Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Palmi e Vibo Valentia) e Adriatico Settentrionale (Venezia e Chioggia). Il Mit ha pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse per il rinnovo degli organi di vertice che saranno scelti, d'intesa con le Regioni interessate, "con decreto ministeriale, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente dalla Provincia, dai Comuni e dalle Camere di commercio competenti territorialmente. La terna è comunicata al ministro dei trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato". Gli esperti interessati potranno inviare i propri curricula via pec entro il 31 gennaio, ma, spiega il Mit, che "l'avviso non ha natura concorsuale" e che "non è prevista alcuna procedura selettiva".