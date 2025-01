Setta delle bestie nel novarese, una condanna e 25 assolti

Una condanna a sei anni di reclusione per violenza sessuale e l'assoluzione per gli altri venticinque imputati al processo per la cosiddetta psicosetta delle bestie di Cerano, nel Novarese: la sentenza è stata pronunciata oggi in Corte d'assise a Novara. Alla lettura, due delle tre ragazze che avevano raccontato il clima nella villetta nei boschi del Ticino sono scoppiate in lacrime. La violenza sessuale risale alla primavera del 2012 e il processo, a porte chiuse, era partito a febbraio 2023, dalla denuncia di una donna, all'epoca dei fatti minorenne. Alcuni dei reati sono andati in prescrizione, per altri il fatto non sussiste.