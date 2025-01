Pnrr, al via la campagna Ue sui vantaggi del piano in Italia

Al via la campagna di comunicazione promossa dalla Commissione europea sul NextGenerationEU in Italia, "Il futuro diventa realtà". A lanciarla sarà un evento che si terrà martedì 14 gennaio 2025, alle ore 11, presso "Europa Experience - David Sassoli" in Piazza Venezia 6c a Roma. La campagna, già avviata in diversi Paesi europei, punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui vantaggi tangibili offerti dai progetti finanziati dal Pnrr attraverso le storie di alcuni suoi protagonisti, i cosiddetti "local heroes". L'evento vedrà la partecipazione dei rappresentanti degli uffici del Parlamento europeo in Italia e della Rappresentanza della Commissione europea in Italia. L'evento si svilupperà intorno ai ritratti di tre protagonisti: Lucia, Imma e Federico, ed alle loro storie. I racconti dei local heroes si focalizzeranno sulle loro esperienze personali di crescita divenute possibili grazie ai fondi NextGenerationEU, illustrando l'impatto positivo che questi progetti hanno avuto sulle loro vite e sulle comunità locali. Gli interventi saranno accompagnati dalla proiezione di brevi video che raccontano la storia di ciascun protagonista.