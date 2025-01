Distretto Orafo, contro la crisi misure straordinarie immediate

Si è tenuto, oggi, nella sede della Camera di Commercio di Alessandria, un incontro tra parti datoriali e sindacati per valutare i dati disponibili e fornire alla Regione Piemonte una fotografia puntuale del Distretto Orafo Valenzano. Cna, Confartigianato, Confindustria, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil - in una nota congiunta - sottolineano che la crisi che si sta attraversando è legata, principalmente, a un processo di trasformazione del comparto, inserito in uno scenario geopolitico mondiale complesso. "Una trasformazione - rimarcano - che sta mettendo a dura prova le realtà artigianali micro e piccole, storiche rappresentanti dell'eccellenza del Distretto". Rispetto al primo incontro del 27 dicembre in Provincia, è emerso come il trend di richiesta di Fsba (Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l'Artigianato) con il 2025 non si è arrestato ed è in crescita quello legato alle richieste di sostegno al reddito. Pertanto, nell'incontro previsto con la Regione per il 6 febbraio, da organizzazioni datoriali e sindacati viene richiesta di considerare una "priorità l'individuazione di misure straordinarie immediate per contrastare l'emergenza occupazionale e salariale in corso".