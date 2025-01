Droga, sei arresti in quarantotto ore a Torino e provincia

Sei arresti per droga sono stati eseguiti dai carabinieri a Torino e in diverse località della Provincia nell'arco di quarantotto ore durante una serie di servizi "ad alto impatto" di controllo del territorio. A Coazze è stato bloccato in flagranza un quarantatreenne del posto trovato con 500 grammi di marijuana, a Giaveno un trentenne già noto alle forze dell'ordine è stato portato ai domiciliari dopo essere stato sorpreso su un'auto con 54 grammi della medesima sostanza e un bilancino di precisione. A Torino gli arresti sono scattati nel quartiere San Salvario per un gabonese di 26 anni, in zona Lingotto per un diciottenne senegalese senza fissa dimora, a Vanchiglia un altro diciottenne senegalese, tutti bloccati mentre cedevano dosi di stupefacente ad acquirenti italiani. Quindi, nel quartiere Barriera di Milano, è stato fermato un senegalese di venticinque anni che alla vista di una pattuglia ha ingerito delle bustine con del crack e ha colpito con calci e pugni i militari dell'Arma; in seguito è stato portato in ospedale, per via dell'ingerimento dello stupefacente, e vi è rimasto sotto osservazione.