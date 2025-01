Chiesa: Repole nel Dicastero per la Dottrina della Fede

Il Papa ha annoverato tra i membri delle Istituzioni Curiali diversi cardinali: tra loro, Reina, Battaglia e Repole. In particolare, nel Dicastero per l'Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo, il card. Vicente Bokalic Iglic, Arcivescovo di Santiago del Estero, Primate di Argentina; nel Dicastero per l'Evangelizzazione, Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, il card. Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli . Nel Dicastero per la Dottrina della Fede, Bergoglio ha nominato i cardinali Pablo Virgilio Siongco David, Vescovo di (Filippine); Jaime Spengler, Arcivescovo di Porto Alegre; Ignace Bessi Dogbo, Arcivescovo di Abidjan (Costa d'Avorio); Roberto Repole, Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa. Nel Dicastero per le Chiese Orientali, il card. George Jacob Koovakad, responsabile dei Viaggi Apostolici presso la Segreteria di Stato; nel Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il card. Jaime Spengler, Arcivescovo di Porto Alegre (Brasile). Tra le nomine, nel Dicastero delle Cause dei Santi il Cardinale Dominique Joseph Mathieu, Arcivescovo di Teheran-Ispahan dei Latini; nel Dicastero per i Vescovi il Cardinale Rolandas Makrickas, Arciprete Coadiutore della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore; nel Dicastero per il Clero il card. Baldassare Reina, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma; nel Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica il Cardinale Luis Gerardo Cabrera Herrera, Arcivescovo di Guayaquil (Ecuador); nel Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita il card. Fabio Baggio, Sotto-Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; nel Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani il Cardinale Ladislav Nemet, Arcivescovo di Belgrado. Inoltre, nel Dicastero per il Dialogo Interreligioso il card. Jean-Paul Vesco, Arcivescovo di Algeri. Nel Dicastero per la Cultura e l'Educazione il Cardinale Mykola Bychok, Vescovo di Saints Peter and Paul of Melbourne degli Ucraini. Tra le nomine, nel Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale il Cardinale Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, Arcivescovo di Lima ; nel Dicastero per i Testi Legislativi il Cardinale Frank Leo, Arcivescovo di Toronto (Canada); nel Dicastero per la Comunicazione il card.Tarcisio Isao Kikuchi, Arcivescovo di Tōkyō; nella Pontificia Commissione per l'America Latina il Cardinale Fernando Natalio Chomalí Garib, Arcivescovo di Santiago del Cile.