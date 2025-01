Viale (+ Europa), bombe carta sono il nuovo simbolo di Torino?

"Ma la giunta ha deciso di convivere con la violenza? Sono le bombe carta il nuovo simbolo di Torino?". E' quanto scrive Silvio Viale, consigliere comunale per Più Europa nel capoluogo piemontese, in una richiesta di comunicazione in Sala Rossa. "So perfettamente - dichiara - che venerdì alla conferenza dei Capigruppo l'assessore Porcedda, a nome del Sindaco, ha negato la richiesta di comunicazioni presentate dal mio gruppo e da Fratelli d'Italia (assenti Forza Italia e Lega, come invece afferma questa mattina un quotidiano), ma alla luce dell'ampia risonanza delle preoccupazioni riportate oggi sui quotidiani cittadini, le dichiarazioni riportate dalla Digos e dai sindacati di Polizia e, soprattutto, dell'attentato con una bomba carta contro il Circolo Banfo in Barriera di Milano, rinnovo la richiesta di comunicazione, essendo necessaria una forte presa di posizione di tutte le forze politiche senza infingimenti". "Torino - conclude Viale - non può tollerare assalti premeditati ai Commissariati di Polizia e alle Caserme dei Carabinieri senza una adeguata reazione in Consiglio Comunale. Spero che questa consapevolezza prevalga in Giunta e nella maggioranza".