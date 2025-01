Sindacati, preoccupazione per deriva alla Città della Salute

L'Intersindacale della Dirigenza Medica e Sanitaria della Città della Salute e della Scienza di Torino in una nota esprime "forte preoccupazione per la grave deriva che sta travolgendo il più grande ospedale del Piemonte". "Una realtà di eccellenza, riconosciuta a livello nazionale, viene commissariata in un'azienda mista contro il parere dell'università, che dovrebbe essere un interlocutore imprescindibile per la gestione di una struttura così complessa", spiegano dai sindacati, aggiungendo che però "il commissario non sarà operativo prima di marzo, poiché necessita di tempo per costituire uno staff di fiducia senza il quale, a quanto pare, non è in grado di governare l'Azienda". "E nel frattempo? Quale destino si prospetta per l'organizzazione e la qualità dei servizi erogati? Ma il presidente Cirio non condivide la nostra preoccupazione? E l'assessore alla sanità, che sembra più impegnato a decapitare la sua più grande azienda piuttosto che a sostenerla, non percepisce il rischio di questa pericolosa deriva?", si domandano i sindacati. "Fortunatamente, la dedizione e la coscienza di tutti i lavoratori della Città della Salute hanno permesso all'ospedale di continuare a garantire standard di eccellenza, nonostante l'assenza di una guida politica efficace. Da anni, di fatto, siamo in autogestione - continua la nota -. Non abbiamo bisogno di commissari calati dall'alto, ma di una dirigenza stabile e competente, che sappia valorizzare le professionalità esistenti e rispondere concretamente alle necessità del territorio". "Chiediamo con forza un cambio di rotta immediato: la politica si assuma le proprie responsabilità e smetta di giocare con il futuro della sanità piemontese", concludono dall'Intersindacale.