Ramy: funzionari ps, escalation violenze; abbassare i toni

L'Associazione nazionale funzionari di polizia "condanna con fermezza le gravi violenze avvenute durante le manifestazioni di ieri sera a Roma e dell'altro ieri a Torino, dove le forze di polizia sono state nuovamente trasformate in bersaglio di aggressioni ingiustificabili". "Bombe carta ad alto potenziale, bottiglie e oggetti contundenti sono stati scagliati contro gli agenti, ieri a San Lorenzo a Roma - sottolinea in una nota Enzo Letizia, segretario dell'associazione - esponendo gli uomini e donne in divisa a rischi inaccettabili per la loro incolumità. Le forze di polizia sono costantemente impegnate a garantire il delicato equilibrio tra la libertà di manifestare e la tutela della collettività e dell'ordine pubblico, ma purtroppo anche ieri sera si è assistito a un'escalation di violenze". "Il questore - continua Letizia - in contatto diretto con i reparti operativi, ha dovuto assumere la decisione di ordinare una carica per difendere l'incolumità degli operatori, tra i quali otto sono rimasti feriti nel corso degli scontri. L'Associazione esprime piena solidarietà ai poliziotti feriti, ai funzionari in servizio che hanno dimostrato straordinaria professionalità nella gestione della situazione e al questore, il cui operato è stato fondamentale per limitare ulteriori rischi. Un particolare apprezzamento va anche al ministro per la solidarietà espressa verso le forze di polizia". "In merito al caso Ramy - prosegue la nota - nel pieno rispetto dello Stato di diritto, ricordiamo che la vicenda è affidata alle indagini della magistratura, alla quale spetta il compito di accertare i fatti con imparzialità per rendere giustizia. E' fondamentale che tutti abbassino i toni e si astengano da giudizi affrettati che, nelle piazze, si trasformano in grida e accuse contro le forze dell'ordine. Un clima di tensione esasperato non solo ostacola il dialogo e la giustizia, ma rischia di degenerare in violenze irreparabili. L'Associazione ribadisce che ogni atto di violenza contro chi è impegnato nella tutela della sicurezza e dei diritti di tutti rappresenta un attacco inaccettabile allo Stato di diritto. Invitiamo i rappresentanti politici e la società civile a contribuire alla costruzione di un confronto sereno e responsabile, evitando strumentalizzazioni che possano mettere ulteriormente a rischio l'equilibrio sociale".