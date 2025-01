Al via le Universiadi di Torino, atleti da 57 Paesi

Oltre 2.500 partecipanti, fra atleti e atlete da 57 Paesi e i loro staff, 13 discipline, di cui 2 nuovi sport e, per la prima volta, 2 per atleti diversamente abili, 6 località di gara (Torino, Bardonecchia, Pinerolo, Pragelato, Sestriere, Torre Pellice), 90 titoli in palio, per un totale di 500 medaglie: il Piemonte 'scalda sci e pattini' per la 32esima edizione dei Fisu World University Games, le Universiadi invernali di Torino 2025, in programma dal 13 al 23 gennaio. I Giochi Universitari tornano nella terra dove sono nati nel 1959 da un'intuizione di Primo Nebiolo e portano sotto la Mole e sulle 'montagne olimpiche' studenti atleti da tutto il mondo che si sfideranno nelle gare di sci alpino, biathlon, sci di fondo, freestyle freesky, ski mountaineering, sci orientamento, snowboard, curling, pattinaggio di figura, ice hockey, short track speed skating e, per la prima volta ai Giochi universitari, sci alpino paralimpico e sci di fondo paralimpico. A tenere alto il Tricolore gli 89 studenti atleti della delegazione italiana, una delle più numerose di sempre, accompagnati da 28 tra official, medici e tecnici. Provenienti da 30 università italiane e non solo, gareggeranno in 12 delle discipline sportive presenti nel programma di Torino 2025, ad eccezione dell'hockey su ghiaccio. Venti gli atleti nello sci alpino, 8 nel fondo, 10 nello snowboard, 3 nel biathlon, 3 nel freestyle, 8 nello sci alpinismo, 11 nel curling, 10 nel pattinaggio di figura, 9 nello short track, 3 nel para sci alpino, 1 nel para sci di fondo, 3 nello sci orientamento. Fra le discipline più partecipate lo sci alpino, protagonista fin dalla prima edizione invernale, a Chamonix nel 1960, che vedrà al cancelletto di partenza più di 300 atleti da 50 nazioni. Nell'edizione 2023 gli azzurri avevano conquistato un oro e un argento. Grande favorita nel freestyle, dove gareggeranno atleti di 21 nazioni, è invece la delegazione giapponese, mentre Austria e Svizzera tenteranno di ripetere i successi ottenuti nelle ultime Universiadi nello snowboard. Per gli sport indoor il pattinaggio di figura, con un centinaio di atleti da 39 Paesi, rappresenta la seconda disciplina per numero di partecipanti, mentre l'hockey vedrà sfidarsi 10 squadre maschili e 8 femminili. Grande favorito il Canada, che nell'ultima edizione ha trionfato in entrambe le categorie. Novità di questa edizione, la prima totalmente senza barriere, la presenza degli atleti paralimpici, e il debutto alle Universiadi dello sci alpinismo con le gare di sprint, verticale e staffetta mista. A dare il via alla manifestazione, domani sera dalle 19.30 all'Inalpi Arena, la cerimonia inaugurale aperta dall'esibizione del maestro Giovanni Allevi.