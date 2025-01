Intossicazione da monossido in un rifugio a Biella

Due ragazze ricoverate per avvelenamento da monossido di carbonio e altri ventidue ragazzi che hanno dovuto ricorrere ai controlli in ospedale. Questo è il bilancio dell'intervento avvenuto la scorsa sera dei vigili del fuoco di Biella, a Netro in un rifugio, dov'erano presenti i giovani, tra cui diversi minorenni, che lamentavano malessere. Scattato l'allarme i primi a giungere nella casa campeggio sono stati i sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. I vigili del fuoco hanno confermato, grazie a i rilievi effettuati con la strumentazione in dotazione al Nucleo Chimico Batteriologico Radiologico, la presenza di monossido e di conseguenza hanno ordinato l'evacuazione di tutta la struttura ricettiva. I sanitari hanno provveduto al ricovero delle due ragazze, che sono state successivamente condotte dall'ospedale di Biella a uno di Torino per le terapie necessarie, nella camera iperbalica, mentre gli altri giovani sono stati dimessi dopo gli accertamenti.