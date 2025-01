Rinnovo contratto medici al palo. "Risorse insufficienti"

"Ancora tutto tace sul rinnovo del contratto dei medici, è al palo, eppure stiamo parlando del contratto relativo al periodo 2021-2024, dunque già abbondantemente scaduto. Questo è una criticità grande, anche a fronte di risorse economiche per il rinnovo che risultano a nostro parere del tutto insufficienti". Lo sottolinea il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli. "Il problema è che nei contratti si ha un aumento degli stipendi legato all'inflazione e noi diciamo che questo non è più sufficiente per evitare che i medici vadano via e abbandonino la professione. Questo è il punto nodale. Bisogna cioè davvero interrogarsi - afferma il presidente Fnomceo - su come rivalutare oggi la figura del medico all'interno del sistema". E' "sicuramente un problema economico, perché i circa 2 miliardi stanziati per il rinnovo non sono sufficienti, ma è anche un problema più complesso - precisa - che attiene alla capacità decisionale del medico, ovvero all'autonomia professionale che oggi non viene garantita". Su questa e altre questioni, "è quindi necessario avviare un confronto ampio col ministero, ma ad oggi non c'è alcun tavolo aperto nonostante la categoria lo chieda da tempo. Oggi la professione è in un profondo stato di sofferenza: c'è un problema contrattuale, c'è un problema normativo che riguarda l'atto medico e un problema di governance del sistema sanitario perché i medici oggi - conclude Anelli - si sentono pressati da una eccessiva burocrazia che deve essere ridimensionata".