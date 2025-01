Confartigianato Piemonte, allarme caro energia per le imprese

"Questa crisi energetica, a breve, si ripercuoterà negativamente sull'occupazione e sull'intera economia perché quando le piccole imprese soffrono e i posti di lavoro sono a rischio, consumi e crescita subiscono una frenata". Lo afferma in Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Piemonte, a proposito del 'caro energia'. Secondo Confartigianato, infatti, per un'impresa media l'aumento potrebbe essere di 30mila euro. "Servono politiche mirate per affrontare e prevenire i rincari senza dover subire sistematicamente gli effetti della crisi energetica - conclude Felici - Inoltre si rischia la speculazione nei contratti che potrebbe mettere in moto una fiammata dei costi non giustificata dall'effettivo aumento della materia prima". Per Michele Quaglia, vicepresidente di Confartigianato Imprese Cuneo "c'è l'urgenza di interventi di politica energetica da parte del governo su più fronti: diversificazione delle fonti di approvvigionamento, disaccoppiamento dei costi tra energia elettrica e gas, sostegno convinto delle rinnovabili e delle azioni per l'efficientamento e la riqualificazione energetica degli edifici". Di qui, la scelta di Confartigianato Cuneo di supportare le aziende creando CER-a, la comunità energetica operativa da giugno 2024 su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. "In questi primi sei mesi CER-a ha già ottenuto risultati molto significativi - sottolinea Franco Roagna presidente della CER-a di Confartigianato Cuneo - Attraverso la nostra comunità energetica, che non ha scopo di lucro, gli incentivi che vengono generati sono equamente suddivisi tra i produttori, i consumatori e a favore del territorio, con la collaborazione delle amministrazioni locali, a cui viene destinata una parte considerevole degli introiti economici per mitigare la povertà energetica locale e promuovere l'uso consapevole dell'energia".