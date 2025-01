TRAGEDIA IN VETTA

Valanga tra Piemonte e Svizzera: tre morti, due illesi in elisoccorso

È successo nel Vco sopra Trasquera, nella zona di Punta Valgrande. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni alpinisti che hanno assistito al distacco di neve. Il rischio era segnalato come "marcato". Sul posto uomini del Soccorso Alpino e sanitari del 118

Una valanga si è staccata questa mattina nel territorio comunale di Trasquera, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Secondo le prime informazioni, le persone coinvolte sarebbero cinque: tre sono morte e due sono state elitrasportate in ospedale illese ma sotto choc. La zona è quella di Punta Valgrande. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino civile e il soccorso alpino della guardia di finanza, anche con l'elicottero e le squadre cinofile. È atteso il via libera del magistrato per il trasporto a valle dei corpi. I primi a intervenire sono stati alcuni scialpinisti, che hanno provveduto a estrarre dalla neve le tre persone coinvolte. Inutili i tentativi di rianimazione: i tre sono deceduti a causa probabilmente dei traumi riportati durante il trascinamento, per svariate centinaia di metri. Alle operazioni hanno preso parte tre unità cinofile da valanga. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Varzo.

Sono italiane e vivevano tutte nella zona di Verbania le vittime. Si tratta di Matteo Auguadro, Enzo Bonini e Matteo Lomazzi. I tre sono stati travolti dalla massa nervosa che si è staccata sul crinale est della Punta Valgrande, mentre percorrevano un tratto in salita con i ramponi. Poi, secondo quanto si apprende, avrebbero dovuto ridiscendere con gli sci. Dello stesso gruppo di scialpinisti facevano parte altre due persone, rimaste pressoché illese: erano i primi della fila e sono stati solo sfiorati dalla neve. A dare l’allarme sono state altre persone poco distanti, che hanno assistito al distacco. Si sono recate sul posto insieme ai due illesi del gruppo, estraendo dalla neve i corpi dei compagni di escursione. Erano stati trasportati circa quattrocento metri più a valle.

La valanga si è staccata lungo il crinale est di Punta Valgrande, cima di 2.850 metri. L’area è al confine con la Svizzera. Sono state le due persone poi trasportate in ospedale, secondo quanto riferito, ad allertare i soccorsi. Non è ancora chiaro se facessero parte dello stesso gruppo delle vittime. Così come non è ancora chiaro se si tratti di scialpinisti o di ciaspolatori. “Quella zona è a più di duemila metri, non c’è niente da fare se non con gli sci fuori pista. Lassù si sale solo con le ciaspole o con l’elicottero”, ha detto all’Ansa Geremia Magliocco, sindaco di Trasquera. Nell’area delle Alpi Lepontine Nord, secondo il bollettino dell’Arpa, sopra ai 2.100 metri di quota il rischio valanghe era di livello 3, cioè “marcato”.