Nursind, "stretta sul contratto Sanità. Aumento di 170 euro"

Stretta sul rinnovo del contratto 2022-2024 del comparto Sanità, che riguarda 581mila dipendenti del Servizio sanitario nazionale tra infermieri, tecnici e personale sanitario. Domani e martedì 14 gennaio l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) ha infatti convocato i sindacati di categoria per il 'rush' finale dopo mesi di confronto: "I problemi sono vari e questo contratto, che porterà un aumento in busta paga di circa 170 euro, non è il migliore dei risultati, tuttavia la priorità è chiudere questa tornata contrattuale con l'obiettivo di aprire a stretto giro la trattativa per il nuovo contratto con ulteriori risorse", afferma all'ANSA il segretario del sindacato degli infermieri Nursind, Andrea Bottega. "Le risorse stanziate per questo rinnovo contrattuale - spiega - non coprono l'inflazione, quindi non bastano. Fondamentale, però, è poter chiudere questo contratto il prima possibile per poter subito aprire la trattativa relativa a quello successivo 2025-2027. Questo permetterebbe di erogare a stretto giro le risorse previste per il 2025 e con il prossimo contratto l'aumento sarebbe pari o, come auspichiamo, superiore". In questa due giorni di "confronto - rileva il leader sindacale - affronteremo anche alcuni aspetti ancora sul tavolo, a partire dalla richiesta di poter svolgere l'attività professionale anche fuori dagli ospedali". Altro nodo, conclude Bottega, "è quello della reperibilità, che noi chiediamo non venga aumentata ma mantenuta agli attuali sette turni mensili".