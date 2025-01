Riboldi va di Corpo

Dicono che... già qualcuno tema che, alla fine, possa battezzare il futuro piano socio-sanitario del Piemonte “Piano Volpe Nera” come quello dei congiurati di Vogliamo i colonnelli. Le avvisaglie militaresche dell’assessore alla Sanità “fascio-tutto-io” Federico Riboldi, certo, non mancano. Tra gli obiettivi annunciati nel corso dell’adunata dei direttori generali ha, infatti, messo anche la “creazione del Corpo Logistico Sanitario Piemontese per i trasporti tra strutture ospedaliere e territorio”. Un vocabolario, quello cui ricorre per definire il servizio, che pare uscito da una fureria più che dal grattacielo del Lingotto. Ma tant’è. Sperabile, almeno, che non affidi il Corpo Logistico a un colonnello Barbacane, quello che sbagliò le coordinate facendo piombare i parà su un pollaio.