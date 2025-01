LAW & ORDER

Ospedali, bus, scuole: allarme aggressioni. FdI: "Regioni parti civili nei processi"

Parte dal Piemonte la proposta di legge per tutelare gli operatori socio-sanitari ma anche i controllori del trasporto pubblico, gli insegnanti e le forze dell'ordine. Il consigliere Ravello: "Provvedimento necessario, troppa violenza"

Che portino il camice, indossino una divisa o si rechino al lavoro in borghese sempre più spesso operatori di pubblici servizi sono vittime di aggressioni. Dagli ospedali ai mezzi pubblici, passando per gli istituti scolastici, è sempre più ampia la platea di lavoratori che ogni giorno affrontano la frustrazione dei cittadini pronta a trasformarsi in violenza. Di qui nasce il progetto di legge per consentire alla Regione Piemonte di costituirsi automaticamente parte civile nei procedimenti per aggressioni – fisiche e verbali – ai danni degli operatori socio-sanitari, di tutto il comparto legato al Servizio sanitario nazionale, del soccorso sanitario e pure del trasporto pubblico locale, del personale della scuola, delle forze dell’ordine e dei volontari della Protezione civile. Ad annunciarlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Roberto Ravello, promotore e primo firmatario del testo. Un provvedimento che arriva dopo i recenti fatti di cronaca che hanno visto Torino e le forze dell’ordine ostaggio di teppisti armati di bombe carta e pietre, ma anche e soprattutto per arginare le aggressioni negli ospedali e sugli autobus, fenomeno in crescita negli ultimi anni.

Il 2024 si è concluso con un dato allarmante: le aggressioni ai danni di medici, infermieri e altri professionisti sanitari in Italia sono aumentate del 33 percento con circa 18mila episodi registrati nell’ultimo anno. Un dato che ha avuto una particolare incidenza sulle donne, con le infermiere che risultano le più colpite, subendo ben il 76% delle aggressioni. E non riguarda solo l’Italia, ma riflette un trend in crescita anche a livello europeo (+32%) e mondiale (+39%), evidenziando una vera e propria emergenza globale. Il governo italiano ha introdotto misure più severe a livello legislativo, approvando lo scorso anno un decreto legge che prevede una serie di provvedimenti per garantire maggiore protezione ai professionisti del settore sanitario. Tra le principali novità c’è l’introduzione dell’arresto obbligatorio in flagranza per chi commette atti di lesioni personali nei confronti di medici, infermieri e operatori sociosanitari. Inoltre, è previsto un arresto in flagranza differita, entro 48 ore dall’accaduto, a determinate condizioni, per i medesimi reati. Non meno importante è l’introduzione del reato di danneggiamento per i beni destinati all’assistenza sanitaria, che prevede pene da uno a cinque anni di reclusione e multe fino a 10mila euro.

Ma ci sono anche gli altri settori. Secondo dati della Uil Trasporti nel 2022 sono state oltre 350 le aggressioni fisiche nel trasporto pubblico locale, in gran parte nei confronti dei controllori. Più di 130 in due anni (2023-24) i casi contro docenti, presidi e personale ata. Ora questo nuova proposta che Fratelli d’Italia avanza a livello regionale. Si parte dal Piemonte ma Giovanni Donzelli ha già disposto che se ne prenda spunto anche nelle altre regioni governate dal centrodestra.