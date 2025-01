Nel 2024 in Italia quasi 17mila terremoti, 2 ogni ora

Sono stati 16.826 i terremoti registrati in Italia nel 2024 dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: in media poco più di 46 al giorno. al ritmo di circa due ogni ora. Lo rende noto l'Ingv, rilevando che sono numeri "in linea con i dati degli anni precedenti". Dal 2019, infatti, il numero totale dei terremoti localizzati nel nostro Paese si mantiene stabile fra 16.000 e 17.000 ogni anno, in calo rispetto al triennio 2016-2018 caratterizzato dalla sequenza sismica in Italian centrale . "Il servizio di sorveglianza sismica che l'Ingv svolge assicura la comunicazione dei parametri degli eventi sismici in tempi brevi alla Protezione Civile e al pubblico", commenta Lucia Margheriti, direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'Ingv. Il terremoto più forte del 2024 è stato quello di magnitudo 5,0 registrato in Calabria, a Pietrapaola (Cs), seguito da una delle due sequenze sismiche che hanno interessato l'area ionica della regione tra maggio e settembre. Dei terremoti avvenuti nel 2024, la maggior parte è stata di lieve intensità, 2.082 hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0 e 248 una magnitudo compresa tra 3.0 e 3.9: 26, inoltre hanno avuto una magnitudo tra 4.0 e 4.9 e solo il terremoto di Pietrapaola ha raggiunto magnitudo 5.0. Numerose le sequenze sismiche registrate nel 2024 in Italia centrale, Calabria ionica, provincia di Parma, nel Mar Tirreno meridionale e nell'area dei Campi Flegrei. Tutte sono state di magnuitudo non elevata e di breve durata. La regione che nel 2024 ha registrato il maggior numero di terremoti di magnitudo superiore o uguale a 2,0 è stata l'Emilia Romagna con 434, seguita da Calabria e Sicilia. Se invece si considerassero anche i terremoti di magnitudo inferiore a 2,0, Marche e Umbria sarebbero prime con oltre tremila eventi. La regione con meno terremoti ci conferma la Sardegna, con 14 eventi di magnitudo inferiore a 2.0. Di questi, solo uno, quello di magnitudo 1,0 in provincia di Cagliari è stato un vero e proprio sisma, gli altri eventi sono stati classificati come scoppi di cava e in un caso come un'esplosione nei pressi di Macomer.