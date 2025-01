Industriali: timori per i costi dell’energia, avanti sul nucleare

“L’aumento dei costi energetici è sicuramente un tema da tenere sotto grande attenzione. Per fortuna gli stoccaggi in Italia ci permettono di avere una visione da qua alla fine del periodo invernale ancora gestibile. Ma questo pone ancora di più l’accento su come siano necessari investimenti sulle rinnovabili e anche accelerare sul tema nucleare”. Lo ha detto Marco Gay, presidente dell’Unione Industriali di Torino, a margine della presentazione dell’indagine congiunturale tra le imprese piemontesi.

“Le aziende vivono con grande timore questi aumenti – ha aggiunto Gay – che peraltro sono evidenti. Quindi ci sarà bisogno, e mi sembra che il dibattito stia andando in quella direzione, di capire come sostenere dapprima le aziende più energivore ma è importante sostenere tutto il comparto industriale, perché in un momento complesso come questo non possiamo aggiungere difficoltà a una situazione già complicata”.