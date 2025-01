Parco della Salute "investimento importante per la ricerca"

"Il Parco della salute è un importante investimento che potrà favorire la ricerca e l'innovazione internazionale a Torino, ma anche la didattica": questa la sintesi dell'audizione di Paola Cassoni, direttrice della Scuola di medicina dell'Università di Torino e vicerettrice per l'Area medica, e Umberto Ricardi, vicerettore per la Ricerca biomedica, oggi nella Commissione Sanità del Consiglio Regionale. "La Scuola di medicina dell'Università di Torino - hanno spiegato Cassoni e Ricardi - vuole essere fedele alla declinazione del nome del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione. Si sta lavorando per definire lo sviluppo di un polo multifunzionale, con una visione integrata in ambito sanitario accademico formativo e di ricerca. Il costo previsto per la cosiddetta domus didattica, gli spazi dedicati all'attività didattica, è pari a 100 milioni". Secondo Cassoni e Ricardi, la finalità è quella "di creare una rete di servizi per rispondere efficacemente alle esigenze di tutela della salute, di formazione accademica e clinica, di accelerazione tecnologica e sviluppo di ricerca clinica. L'integrazione in un unico complesso all'avanguardia in una visione che vada oltre il livello regionale per estendersi a quello nazionale e internazionale".