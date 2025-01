(S)CENTRATI

Benedetto centro, cercasi cattolici con le "palle" tra Casini e Renzi

Pierfurby sbotta: "Dibattito deprimente". Merlo spiega che il solo partito centrista oggi è Forza Italia (detto dal sostenitore di Cirio e Moratti...). Nel Pd si prepara il battesimo di Comunità Democratica. Il cattodem Lepri: "Farci sentire di più sui temi etici"

“Rifare il Centro? Oggi tutti ne parlano ma nessuno ha le palle per dire: benissimo, lo faccio io”. Così parlò Pier Ferdinando Casini. E nessuno osò contraddirlo. Del resto, sarebbe difficile, se non impossibile, obiettare a quello sbotto poco democristiano nei toni, ma molto nella sostanza, che Pierfurby ha affidato ai microfoni di Un giorno da pecora e inviato, come una circolare, a destra e sinistra. Pari a quel gran rifiuto che lo stesso ex presidente della Camera avrebbe opposto all’invito rivoltogli da Matteo Renzi di porsi alla guida di una formazione in grado di accogliere componenti moderate, riformiste e cattoliche.

Ormai da qualche decennio intramontabile tormentone della politica e invano attesa Araba Fenice di epoche lontane, il Centro così come la sua storica identificazione nel partito cattolico sembrano esercizi filosofici più che possibili riedizioni aggiornate di ciò appartiene al passato e difficilmente si potrà vedere in futuro. Pur, restando in tema, non mettendo limiti alla divina provvidenza, anche i ripetuti tentativi di dare a un sistema bipolare una presenza terza sono miseramente falliti, per millle e una ragione. L’ultima esperienza, quella terzopolista sarà certo fallita ancor prima di nascere per l’incompatibilità tra Renzi e Carlo Calenda, ma non è stata certo solo colpa dei due galletti.

Insomma, come dar torto a Casini quando definisce “deprimente” il dibattito sul tema, “soprattutto per un centrista come me”, già come lui che se è vero come ricorda che “in passato io l’ho fatto, prendendo il 6%” è altrettanto vero che pure lui la scelta di campo l’ha fatta, restando al centro prima nel centrodestra con Silvio Berlusconi, poi dall’altra parte come indipendente nelle liste del Pd. E, anche oggi, da una parte e dall’altra c’è chi guarda al centro, ben sapendo che non potrà esserci staccato da uno o dall’altro fronte, ma dentro l’uno o dentro l’altro.

“Casini ha perfettamente ragione. Un progetto politico di centro, o un partito di centro, non nasce senza un atto di coraggio e di lungimiranza politica e culturale”, sostiene Giorgio Merlo, ex parlamentare piemontese cresciuto alla scuola di Carlo Donat-Cattin e Guido Bodrato, autore del saggio fresco di stampa Cattolici al Centro che sarà presentato domani al Senato proprio da Casini in un incontro moderato da Bianca Berlinguer cui parteciperanno anche il capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli, l’ex presidente Pd Rosy Bindi, il fondatore del Censis Giuseppe De Rita e Beppe Fioroni, tra i leader storici dei popolari.

Merlo è anche il politico di lungo corso che, conclusa l’esperienza parlamentare e lasciata alle spalle la militanza nel Pd, oggi lo si annovera tra i sostenitori di Letizia Moratti all’europarlamento e di Alberto Cirio alla guida, per la seconda volta, del Piemonte. Non stupisce, dunque, quando sostiene che “un partito centrista che si dichiara tale è certamente Forza Italia”. Da qui la prospettiva che Merlo individua nel caso in cui non nasca un nuovo partito di centro, ovvero “usare intelligenza e capacità per declinare la politica di centro nelle forze politiche centriste esistenti”, perché “oggi è quantomai importante declinare una vera e credibile “politica di centro” nel nostro paese. Lo richiedono gli stessi storici detrattori del centro e di chi ha saputo interpretare quella politica, cioè i cattolici popolari e sociali in questi decenni. Ma tutto ciò è possibile se si ha il coraggio, appunto, di rimettere anche un po’ in discussione l’attuale assetto politico. Detto in altre parole, se è vero, com’è vero, che in Italia si vince al centro e si governa dal centro, non si può non raccogliere questa sfida politica sino in fondo”.

E se non è una sfida, è qualcosa che le somiglia molto ciò che si sta muovendo nell’ala cattolica del Partito Democratico che sabato prossimo a Milano terrà a battesimo la Comunità Democratica, con l’esordio dell’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, ma ancor prima con in nuce la stesura di un manifesto e un pronunciamento molto eloquente da parte di uno degli esponenti di spicco di questa parte dei dem, quale l’ex ministro Graziano Delrio: “Chiediamo una maggior accoglienza e spazio, nel Pd o anche fuori dal Pd”.

Parole che a una prima lettura potrebbe indurre a ipotizzare addirittura un’uscita dal partito che Elly Schlein ha spostato molto a sinistra e anche su temi etici e diritti civili non sempre condivisi dai cattolici. “Dentro o fuori il Pd – spiega Stefano Lepri parlamentare per due legislature, piemontese come Merlo e figura si rilievo nella componente cattolica del Partito Democratico – significa che la costruzione di reti che vogliamo fare sta dentro il partito, ma anche al di fuori di esso. Penso ad esempio a molti amministratori locali di altri partiti”. Insomma, nessun’ombra di scissione all’orizzonte, ma la consapevolezza che “il bipolarismo è nei fatti in Italia, lo stesso fallimento del Terzo Polo e la decisione di Renzi di stare nel centrosinistra lo confermano”. I cattolici stanno “convintamente dentro il Pd, tuttavia – aggiunge Lepri – come è lo scopo del convegno di sabato c’è la necessità e volontà di ascoltare esperienze di movimenti di ispirazione cattolica che danno un contributo di idee, così come quella di rinverdire la cultura del cattolicesimo democratico che consideriamo ancora attuale, ma ha bisogno di nuova linfa”.

Una linfa che, certamente, la guida del Pd nelle mani di Schlein, non pare aver alimentato molto. “Abbiamo sempre trovato all’interno del Pd, anche sui temi etici, dei compromessi alti. Questo non significa che ci siano opinioni diverse e proprio su questi temi forse dovremmo farci sentire di più”.