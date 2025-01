Ruffino (Azione), il centro Askatasuna va chiuso

"La richiesta di danni per 6,8 milioni di euro formulata dall'Avvocatura dello Stato ha un sicuro e forte impatto mediatico. Ci sta. È altrettanto sicuro che il manipolo di violenti che ha terrorizzato per anni i lavoratori ai cantieri Tav, insultato, aggredito e ferito numerosi agenti, non dispone di quel denaro. Per stare alla realtà dei fatti, il centro Askatasuna va chiuso, sarebbe stato da chiudere molto tempo prima che le cose accadessero". Lo dichiara Daniela Ruffino, deputata e commissaria di Azione in Piemonte. "Non sono convinta - aggiunge Ruffino - che dietro le loro gesta ci sia il disagio o l'emarginazione sociale di una generazione. Sono tesi giustificazioniste come queste che finiscono per alimentare nuove Askatasuna. Credo piuttosto che la povertà educativa, l'abbandono scolastico e, certo anche forme di disagio sociale siano alla radice di tanta violenza. Ripeto: chiudere quello e tutti i centri in cui si coltiva la violenza. Dopo, qualcuno dovrà pure indagare il contesto in cui vengono gettati i semi da cui nasce il rifiuto della società. La demagogia della destra che tutto vorrebbe risolvere con la repressione è l'esatto pendant di una sinistra compassionevole fino a sfiorare la giustificazione".