Asaps, già 13 pedoni uccisi dall'inizio dell'anno in Italia

Parte male il 2025 per i pedoni in Italia: 13 i morti dall'1 al 12 gennaio, in pratica uno al giorno, 9 maschi e 4 femmine, di cui sei avevano più di 65 anni. Il dato è stato fornito dall'Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale. In otto episodi è intervenuta la Polizia Locale, in quattro l'Arma dei Carabinieri, in uno la Polizia Stradale. La Campania è al primo posto tra le regioni con il maggior numero di decessi, con tre vittime, seguita dal Lazio con due, entrambi a Roma, e dalla Lombardia, sempre con due. Nel 2023 erano morti 485 pedoni, come comunicato da Istat, mentre la stima preliminare Asaps del 2024 ha portato 475 decessi sulle strade italiane.