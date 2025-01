SANITÀ & POLITICA

Contratto Sanità, salta la firma: sindacati divisi e slitta l'accordo

Le organizzazioni di categoria si spaccano: favorevoli Nursind, Cisl, Fials. Non hanno invece siglato Nursing up, Cgil e Uil. Avrebbe garantito 172 euro in più al mese per i 580mila dipendenti del Servizio sanitario nazionale (infermieri e tecnici)

Salta la firma per il contratto del comparto Sanità 2022-2024, che riguarda oltre 580mila dipendenti del Servizio sanitario nazionale tra infermieri, tecnici e personale non medico. Stabiliva un aumento medio mensile di 172 euro. I sindacati di categoria si sono infatti divisi: favorevoli all’accordo, dopo una lunga trattativa all’Aran, i sindacati Nursind, Cisl, Fials. Non hanno invece firmato il Nursing up, la Cgil e la Uil. Non è stata dunque raggiunta la maggioranza per la rappresentanza sindacale necessaria per la firma del contratto.

Sotto la sede dell’Aran sin da questa mattina si sono raccolti alcuni rappresentanti delle unità sindacali di base (Usb) per protestare contro l’accordo in discussione. Contestavano le risorse stanziate e considerate insufficienti. Sui cartelli campeggiava la scritta “Questo non è un contratto, è un insulto”.