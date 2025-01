Turismo, in Alto Piemonte primo passo per via a maxi-Atl

Oggi a Verbania, nella sede della Provincia del Vco, un incontro ha riunito operatori turistici e rappresentanti delle istituzioni locali per discutere le prospettive di fusione delle Atl dell'area in vista della creazione di una maxi-agenzia turistica che raccolga Distretto dei Laghi, Novara, Vercelli e Biella. L'assessora al Turismo del Piemonte, Marina Chiarelli, ha aperto i lavori, illustrando il progetto ed evidenziando come l'obiettivo sia di "migliorare l'efficienza gestionale e promuovere una strategia unitaria per valorizzare al meglio le eccellenze del territorio". "La creazione di una maxi-agenzia turistica per l'Alto Piemonte - ha detto Chiarelli - rappresenta un passo strategico per rafforzare la competitività del territorio a livello nazionale e internazionale. Una governance unitaria consentirà di ottimizzare le risorse, creare sinergie efficaci tra i diversi attori locali e promuovere una narrazione coerente delle nostre eccellenze. L'obiettivo è valorizzare le peculiarità di ogni area, potenziando al contempo l'attrattività complessiva del quadrante. Questo percorso non mira solo a una riorganizzazione amministrativa, ma a una crescita condivisa che tenga conto delle esigenze di tutti gli operatori turistici e delle comunità locali. Il confronto - ha rimarcato - è imprescindibile per costruire un progetto realmente condiviso che risponda alle esigenze degli operatori e valorizzi le risorse straordinarie del Piemonte". Alcuni sindaci, come quelli di Omegna Daniele Berio, di Orta San Giulio Giorgio Angeleri, e di Verbania Giandomenico Albertella, hanno già espresso il proprio sostegno al progetto.