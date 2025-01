SALA ROSSA

Casalinghe sull'orlo di una crisi di nervi. L'infelice frase di Viale: "sessismo"

Il consigliere radicale torna nell'occhio del ciclone. Questa volta per aver dato delle massaie ad alcune colleghe. Apriti cielo, bufera con il profluvio di denunce sulla discriminazione di genere. E così una cretinata diventa un atto politico - VIDEO

Bufera in Consiglio comunale a Torino per le parole di Silvio Viale, capogruppo di Radicali +Europa. “Se l’aspetto dell’antipatia personale prevale su quello politico avete sbagliato lavoro, tornate nei vostri quartieri a fare le casalinghe”, ha detto rivolto ad alcune colleghe durante la seduta di ieri in Sala Rossa. Viale, che è anche indagato per molestie sessuali nell’ambito della sua professione di ginecologo, non è nuovo a polemiche legate alle sue dichiarazioni.

Il nuovo caso è scoppiato mentre era in corso la discussione di un atto sulle donne migranti. L’esponente dei Radicali ha accusato l’ex compagna di gruppo consiliare Elena Apollonio (DemoS) di aver “scopiazzato” un suo vecchio documento. Subito sono partite le contestazioni, a cui il ginecologo ha risposto a tono (“E non me la votare più, chi se ne frega...”) fino a pronunciare la frase “incriminata”. La vicepresidente Ludovica Cioria (Pd) è quindi intervenuta, e Viale ha tentato di raddrizzare il tiro: “Mia moglie è orgogliosamente casalinga, fare la casalinga non è un titolo di demerito”. Troppo tardi: la condanna per le sue dichiarazioni è stata unanime tra i gruppi di maggioranza del Consiglio, che hanno richiesto scuse pubbliche. “Non accetto che vengano utilizzate in aula determinate diciture e appellativi rivolte a colleghi e colleghe, come se chi sta qui non avesse titolo a farlo e a parlare, è inaccettabile”, ha replicato Cioria, sospendendo la seduta.

“È un’uscita inaccettabile che come consigliere e consiglieri della Città di Torino rifiutiamo, condanniamo e per cui pretendiamo delle scuse pubbliche”, scrivono oggi, in una nota, le consigliere Elena Apollonio, Ludovica Cioria, Maria Grazia Grippo, Sara Diena, Ivana Garione, Caterina Greco, Lorenza Patriarca, Anna Borasi e Tiziana Ciampolini. Alla presa di posizione aderiscono “tutti i colleghi consiglieri dei gruppi di maggioranza” di cui fa parte lo stesso Viale. “Sentire nel 2025, in un’aula istituzionale, usare parole che mirano a delegittimare il lavoro e i ruoli delle donne, sia che facciano le consigliere nelle Istituzioni sia che si occupino di lavori di cura familiare fuori dalle Istituzioni, è gravissimo e dimostra che tentare di zittire le donne è una pratica ancora in voga – prosegue il comunicato –. Allora è tempo che tutte e tutti coloro che sono contrari a questi atteggiamenti discriminatori facciano sentire la propria voce per ripristinare il rispetto e contrastare ogni forma di discriminazione di genere. Perché le donne, qualunque sia la loro scelta di vita, siano sempre viste, rispettate, e riconosciute”.

Intanto +Europa Torino prende le distanze dalle parole del suo stesso consigliere, sottolineando che il partito "è da sempre impegnato nella promozione dei diritti, della parità, dell’equità, dell’uguaglianza contro ogni discriminazione di genere”.

Dopo una giornata di sarabanda Viale prova a spiegarsi: “Non capisco questa idiosincrasia verso le casalinghe. Avrei potuto dire tornate ai vostri lavori, a fare le insegnanti, magari badanti, parola unisex, ma la questione è il punto politico e rivendico il diritto di polemizzare politicamente nelle stesse modalità con tutti, tutte e tuttu”, così replica alle accuse. “L’espressione è ovviamente paradossale e allegorica e va oltre le singole parole per indicare come fossero improprie e inadeguate le loro interruzioni durante il mio intervento e la minaccia di non votare più un documento politico, che condividevano, per antipatia personale. Le scuse –conclude Viale – le devo, forse, alle casalinghe, come mia moglie, che potrebbero benissimo fare le consigliere comunali. Vi è una inaccettabile subordinazione psicologica a chi urla di più contro un presunto sessismo, che spinge a solidarietà d’ufficio, astratte e strumentali”.