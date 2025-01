DIRITTI & ROVESCI

Askatasuna, Lo Russo è immobile. Tempi lunghi per il "bene comune"

Mentre gli esponenti del centro sociale torinese sono sotto processo prosegue l'altro "processo", quello per legalizzare gli spazi di Corso Regina Margherita. Il centrodestra protesta ma il sindaco prende tempo per il sopralluogo dei consiglieri

Il percorso per rendere "bene comune" gli spazi di Corso Regina Margherita 47, da trent'anni sede del centro sociale Askatasuna, va avanti. E sarà un "processo", questa la parola che ripete il centrosinistra, di lunga durata, ha spiegato la maggioranza durante l'audizione dei proponenti del patto che dovrebbe legalizzare Aska.

In Comune la vicesindaca Michela Favaro sostituisce il sindaco Stefano Lo Russo, che parla coi cronisti prima dell'audizione ripetendo di voler separare le responsabilità penali (che gravano sui 28 imputati nel processo contro Askatasuna, di cui 16 accusati di associazione a delinquere) dalla destinazione dell'immobile di occupato. Poi Lo Russo se ne va e lascia l'incombenza alla sua vice, che prende tempo su un sopralluogo da parte dei consiglieri comunali, più volte chiesto e mai ottenuto dal centrodestra: avverrà "quando ci saranno le condizioni di sicurezza". Favaro sostiene che si tratta di un progetto che "alcuni cittadini si sono impegnati a sostenere senza gravare sulle casse pubbliche".

Il garante Ugo Zamburru parla di "100mila euro per partire. Non sarà meraviglioso ma sarà possibile starci". Ci vorrà diverso tempo, perché il crowfunding partirà solo quando sarà chiaro che il "processo" politico andrà in porto. Poi delinea le prossime tappe: "Bisognerà fare i bagni, mettere a norma l'impianto elettrico. Poi bisognerà parlare di defiscalizzazione" perché, sottolinea, "voglio che sia tutto nella legalità". Quando partiranno i lavori il locale dovrà essere sgombro: "Il piano superiore è inagibile e quindi non ci dovrà essere nessuno quando partono i lavori. Se ci sarà qualcuno, cade il patto", mette in chiaro Zamburru, di professione psichiatra, ammettendo implicitamente che oggi potrebbe ancora esserci qualche occupante. Gli altri quattro garanti del patto, tra cui il musicista Max Casacci, non si fanno vedere, mentre ad accompagnare Zamburru ci sono la docente di Diritto costituzionale Alessandra Algostino e l'ex magistrato Livio Pepino.

La consigliera di Sinistra ecologista Sara Diena arriva a dire che "non c'è stata nessuna esclusione del Consiglio", e ricorda che nei suoi spazi esterni quest'autunno il centro sociale ha ospitato l'eurodeputata di Sinistra Ilaria Salis. L'esclusione del centrodestra non la scompone: "È come se i centri migranti invitassero Salvini", afferma proprio mentre la forzista Federica Scanderebech le dice: "Se mi invitavate venivo". Lo stesso Zamburru quando prende la parola dopo deve smentire Diena dicendo che lui, "da No Tav", invitò Lo Russo a un dibattito sull'alta velocità, per poi aggiungere di non aver problemi a fare lo stesso, nella futura Aska "bene comune", col consigliere di FdI Ferrante De Benedictis, contrario ma comunque più morbido nei toni rispetto al resto del centrodestra.