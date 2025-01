Agli arresti domiciliari in casa aveva arsenale, arrestato

Era agli arresti domiciliari, ma in casa nascondeva un vero e proprio arsenale che è stato scoperto dai carabinieri di Torino. Un giovani di 23 anni è stato arrestato dai militari dell'Arma della stazione Borgata La Falchera. Dentro gli armadi e nei cassetti c'erano armi con la matricola contraffatta e materiale esplodente. A seguito della perquisizione i carabinieri hanno sequestrato: una pistola revolver calibro 38 con matricola abrasa, tre cartucce calibro 38, una pistola Beretta calibro 7,65mm con matricola abrasa, ventotto coltelli a serramanico con lame di varie dimensioni, sei passamontagna, un arco con frecce, due tirapugni in metallo, due giavellotti artigianali, due cerbottane con 50 dardi da 9 cm e un kg di biglie metalliche. In fine c'erano anche il kit di pulizia per le armi da sparo, 1 kg di zolfo, 1 kg di nitrato di potassio e 1 kg di carbone in polvere. Il giovane è stato accompagnato in carcere.