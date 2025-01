PALAZZI ROMANI

Urso sfila la staffetta (generazionale). Laus: "Era la mia proposta di legge"

Il ministro strombazza ai quattro venti la "svolta" che consente lo scambio tra pensionandi e nuovi assunti under 34. Peccato che la misura, meritoria, non sia farina del suo sacco ma del deputato piemontese. "Ora almeno dialoghi con l'opposizione"

Con la sobrietà che connota l’azione del Governo viene definita “una svolta per la politica industriale del nostro Paese, che valorizza il ruolo delle piccole e medie imprese, cuore pulsante dell’economia nazionale e dell’identità produttiva del Made in Italy, attraverso un sistema normativo mirato all’innovazione, alla competitività e alla crescita”. Al netto dei toni trionfalistici del titolare del Mimit Adolfo Urso il Ddl annuale sulle Pmi, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, è un buon testo anche se tra le misure previste alcune sono state “scippate” all’opposizione.

È il caso, ad esempio, della norma che introduce la cosiddetta “staffetta generazionale”, disposizione che mira a liberare in anticipo nuovi posti di lavoro mediante un sistema di pensionamento flessibile, che consenta al lavoratore anziano una migliore conciliazione vita/lavoro e, al contempo, attui il trasferimento delle competenze professionali a favore di giovani lavoratori assunti in parziale sostituzione. Per le imprese fino a 50 dipendenti, viene introdotto un sistema di part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e assunzioni agevolate di giovani. Negli ultimi due anni di lavoro prima della pensione i dipendenti possono richiedere una diminuzione dell’orario di lavoro tra il 25 e il 50% del totale, a condizione che contestualmente l’azienda proceda all’assunzione di under 34. Il neoassunto potrà sostituire integralmente la posizione lavorativa del lavoratore anziano, una volta cessato il rapporto di lavoro di quest’ultimo.

Provvedimento meritorio e a lungo atteso ma non farina del sacco degli attuali inquilini di Palazzo Chigi e Palazzo Piacentini. “Ancora una volta il governo si dimostra sordo alle iniziative delle opposizioni, per poi riproporle come proprie. Sulla staffetta generazionale il ministro Urso ha bocciato le nostre proposte, ma ora porta in Cdm una misura che non si discosta dal disegno di legge che ho presentato come primo firmatario”, attacca Mauro Laus, deputato piemontese del Pd, primo firmatario della proposta di legge per favorire l’assunzione di giovani da parte delle imprese mediante l’accesso volontario al lavoro a tempo parziale da parte di lavoratori prossimi al pensionamento.

“La staffetta generazionale – sottolinea Laus assieme ai capigruppo dem in commissione Bilancio, lavoro e attività produttive della Camera, Ubaldo Pagano, Arturo Scotto e Vinicio Peluffo e ai deputati Marco Sarracino e Emiliano Fossi – già oggetto di diverse iniziative parlamentari del Pd, rappresenta un’importante opportunità per promuovere il ricambio generazionale nel mercato del lavoro, favorendo l’ingresso di giovani lavoratori e accompagnando verso il pensionamento chi è a fine carriera”. Insomma, anche se non ne viene riconosciuta la paternità l’iniziativa è positiva. “Non possiamo che accogliere con favore questa apertura, ma aspettiamo di vedere il testo per valutare i dettagli”, aggiungono. Il Pd invita maggioranza e governo ad adottare un atteggiamento di collaborazione durante l’esame parlamentare del disegno di legge: “Sinora – rimarcano i dem – abbiamo assistito a una chiusura totale al confronto, anche su temi di interesse comune come questo. Ci auguriamo che, almeno stavolta, prevalga il dialogo per il bene del Paese”.