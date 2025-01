Fiom, grande adesione allo sciopero dei metalmeccanici torinesi

"Grande adesione" allo sciopero dei lavoratori metalmeccanici torinesi per il rinnovo del contratto nazionale della categoria. Lo sottolinea in una nota la Fiom torinese. Presidi sono stati organizzati davanti a molte fabbriche, in particolare Leonardo (Caselle), Thales Alenia Space (Torino), Muviq (Ivrea), Skf (Airasca), Petronas (Villastellone), consorzio Pichi (Chivasso), Marelli Ali (Venaria). "Lo sciopero è andato bene - commenta Edi Lazzi, segretario generale della Fiom Cgil di Torino - così come sono andati bene i presidi che abbiamo deciso di fare fuori dalle aziende più significative del territorio che hanno anche un notevole peso specifico all'interno dell'associazione degli industriali e alla loro delegazione trattante. Le lavoratrici e i lavoratori vogliono rinnovare il contratto, sia nella parte normativa, sia in quella economica. La rigidità delle aziende è totalmente ingiustificata, stanno decidendo di gettare benzina sul fuoco e questo non va bene. Ribatteremo colpo su colpo, intensificando gli scioperi e la loro articolazione fino a quando non otterremo il risultato".