Nursing Up, mal gestita transizione vertici Città della Salute

"La gestione della transizione ai vertici della Città della Salute dimostra ancora una volta l'assenza di una pianificazione adeguata e strategica. Si sarebbe potuto evitare un vuoto organizzativo chiedendo a Giovanni La Valle, già direttore Generale della struttura, di rimanere in carica fino all'insediamento del nuovo commissario Thomas Schael. Questa soluzione avrebbe garantito continuità e stabilità senza creare situazioni temporanee che rischiano di compromettere la gestione operativa di una delle realtà sanitarie più importanti del Paese". Lo afferma in una nota Claudio Delli Carri, segretario regionale del Nursing Up Piemonte. "Questo approccio disorganizzato crea inevitabilmente confusione e incertezza tra il personale sanitario, già sotto pressione per carenze strutturali e turni insostenibili - spiega Delli Carri - Una transizione più lineare e ben organizzata avrebbe evitato inutili interruzioni e dato un segnale di serietà e attenzione verso chi lavora quotidianamente in prima linea". Secondo il sindacalista una fase di stallo di due mesi "è un rischio che non possiamo permetterci". "Chiediamo alla Regione e all'Assessorato alla Sanità di spiegare perché non sia stata considerata una transizione diretta affidando temporaneamente la guida a La Valle".