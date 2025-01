Ordine Infermieri, necessità interventi alla Città della Salute

"La Città della Salute è stata tormentata da problemi di lungo corso fin dalla sua costituzione, derivanti dall'unificazione delle tre aziende ospedaliere: San Giovanni Battista di Torino, Sant'Anna e Cto Maria Adelaide. Questa fusione ha purtroppo destabilizzato le specializzazioni e le eccellenze di queste strutture . Il dominio delle Molinette ha in molti casi portato ad una cannibalizzazione delle risorse delle altre due aziende, portando a uno squilibrio che ha intaccato il funzionamento complessivo". Ad affermarlo in una nota è Ivan Bufalo, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino, che ha espresso "profonda preoccupazione per la situazione attuale alla Città della Salute" "È essenziale - dice Bufalo - che vengano adottate tempestivamente misure idonee per evitare un vuoto di potere che rischierebbe di paralizzare l'attività amministrativa e compromettere la nostra capacità di offrire assistenza qualificata. La recente dimissione dell'avvocato Borghese, pur essendo una figura di ammirevole competenza, sottolinea la necessità di una leadership stabile e di un supporto politico e tecnico adeguato per affrontare queste sfide". Bufalo ha invocato un cambio radicale nella gestione delle risorse e nella struttura organizzativa: "Chiedo un impegno serio per una revisione radicale dei modelli organizzativi e un'adeguata integrazione delle risorse umane, soprattutto infermieristiche. È l'unico modo per garantire che la Città della Salute possa finalmente trovare la stabilità e l'efficacia che merita".