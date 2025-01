Solo posti in piedi

Dicono che… in una serata già piuttosto fredda, sull’Inalpi Arena sia calato il gelo quando gli organizzatori delle Universiadi di Torino si sono accorti del patatrac. A pochi minuti dalla Cerimonia d’inaugurazione, sulla terrazza del palazzo olimpico, si stava svolgendo la cena di gala alla presenza del ministro dello Sport Andrea Abodi, quando si sono palesati anche Stefano Lo Russo e Alberto Cirio, scoprendo con gran disappunto che nessuno aveva riservato loro due posti a tavola. “C’erano cani e porci e si sono dimenticati giusto il sindaco e il governatore” ha commentato uno dei presenti mentre i due vertici istituzionali si sono dovuti accontentare di un buffet in piedi, in una sala adiacente, prima di accomodarsi ai loro posti tra il pubblico in attesa che, una volta satollo, li raggiungesse Abodi per una photo-opportunity. Altro che magna magna, a Torino, dopo i bagordi natalizi, pure la politica si è messa a dieta.