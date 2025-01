Bigliettopoli, chieste 14 condanne a Torino

Quattordici condanne per complessivi 48 anni di reclusione sono state chieste oggi dal pubblico ministero Gianfranco Colace in tribunale a Torino per la parte rimanente del maxi processo "Bigliettopoli". Tra gli imputati figura Giulio Muttoni, chiamato in causa nella veste di patron della nota società promotrice di spettacoli musicali Set up live, per il quale sono stati proposti 18 mesi: il reato contestato è la cosiddetta 'corruzione impropria' e si riferisce alla cessione di biglietti omaggio in cambio di favori. Per il sovrintendente di polizia Davide Barbato, già capo scorta del magistrato Andrea Padalino (ex PM della procura di Torino non indagato), sono stati chiesti otto anni di carcere. La parte del processo che riguardava anche l'ex senatore del Partito democratico Stefano Esposito era stata trasferita a Roma per ragioni di competenza territoriale. È stata poi la stessa procura della capitale a chiedere e a ottenere l'archiviazione del procedimento. Le numerose intercettazioni telefoniche che riguardavano il parlamentare raccolte durante le indagini sono state dichiarate inutilizzabili.