TRAVAGLI DEMOCRATICI

Meglio con Conte o con Renzi? Il Pd lo chiede ai suoi elettori

Il tormentone delle alleanze che da anni attanaglia i dirigenti del Partito democratico ora diventa oggetto di referendum tra i militanti. Questa è una delle 20 domande del questionario inviato dal segretario piemontese Rossi a un database di 23mila persone

“Hai la tessera del Pd?”, “Hai mai votato alle primarie?”. Parte così il questionario con cui i dem del Piemonte provano a stabilire una connessione con i propri elettori e attivisti, di ieri e di oggi. Un database di oltre 23mila persone è la base da cui ri-parte un partito azzoppato dai due capitomboli di fila in Regione – dove si farà un decennio di opposizione – tra lotte intestine e accuse reciproche. La mail è partita oggi: “Abbiamo scelto di iniziare il nuovo anno in ascolto e per questo abbiamo bisogno di te. Ti chiediamo di dedicare pochi minuti per rispondere ad alcune domande perché vogliamo impostare le attività del 2025 tenendo in considerazione preoccupazioni, desideri e aspettative della nostra comunità” si legge nella comunicazione inviata a tutti coloro che almeno una volta hanno lasciato i propri dati (vuoi quando si sono tesserati, vuoi in occasione di qualche voto alle primarie).

Così un Pd senza bussola chiede ai suoi elettori di indicargli la strada sugli argomenti più disparati. Un tentativo da parte del segretario Mimmo Rossi di uscire dalle secche di una querelle interna che lo ha visto a lungo sulla graticola. Proprio lui che, dopo essere stato votato unanimemente da tutte le correnti del partito, si è ritrovato nel mirino dell’agguerrita componente di Elly Schlein che tutt’ora rivendica maggiore spazio. Dopo l’ultima scoppola elettorale, che ha portato Alberto Cirio a trionfare con oltre 20 punti di distanza dal centrosinistra, il Pd ha brillato per assenza, sia dentro sia fuori l’aula di Palazzo Lascaris dove anziché guidare l’opposizione si è ritrovato a rimorchio del Movimento 5 stelle e della sua capogruppo Sarah Disabato. Di qui la necessità di battere un colpo in un anno che non presenta scadenze elettorali e nell'attesa di tutte le altre iniziative finora annunciate, dalla scuola di politica alla conferenza programmatica.

Si parte dal questionario. “Cosa ti preoccupa di più per il futuro?”, “Quali sono i rischi che il Pd dovrà evitare?”. E ancora: “Che cosa pensi che il Pd debba realizzare in Piemonte nel 2025?”, “Quale caratteristica vorresti fosse rafforzata nel Pd?”. Ma soprattutto, la domanda fondamentale, quella sulle alleanze: “Con Avs e M5s” o “con Azione, Italia viva e le forze più moderate”? O “con tutte le forze che si ritengono alternative alla destra”?