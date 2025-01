Trasporti, Borghi (Iv) presenta interrogazione su stop a treni Domodossola Milano

“Corrisponde al vero la chiusura delle tratta ferroviaria tra Domodossola e Milano dall'8 giugno al 27 luglio e dal 31 agosto al 12 settembre 2025, come riportato dai siti di informazioni e denunciato dal Sindaco di Baveno? Se sì, c’è la necessità di istituire un tavolo tecnico istituzionale con i dicasteri di Trasporti e Turismo, con Rfi, Regione Piemonte, con gli amministratori locali e con le categorie economiche e sociali del territorio al fine di individuare soluzioni per ridurre al minimo i disagi derivanti dalla chiusura della citata linea ferroviaria”. È quando scrive il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, in una interrogazione parlamentare ai ministri Salvini e Santanchè. “La sospensione causerà la soppressione di tutti i treni EuroCity tra Domodossola e Milano, generando notevoli disagi ai pendolari, ai turisti e a tutto il tessuto economico del territorio: appare evidente, infatti, come la chiusura delle suddette linee ferroviarie durante i mesi estivi comporterà un profondo danno per il territorio e per il turismo, negando così un forte indotto economico alla zona”, aggiunge Borghi.