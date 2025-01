Pierino la peste

Dicono che… non si dia pace. Pierino Crema. Il consigliere dem a Torino è in frizione con il partito da quando gli è stato preferito Claudio Cerrato come capogruppo. L’ultimo episodio che lo ha visto al centro delle tensioni in casa dem è stato sulla discussione della scarsa illuminazione al centro di smistamento delle Poste di Via Reiss Romoli. Per parlarne Crema, che è presidente della commissione, ha invitato solo la Cgil, il sindacato di cui è stato a lungo dirigente. Scatenando la protesta del suo compagno di partito Angelo Catanzaro, che proviene dalla Uil e ha chiesto che venissero invitate anche le altre organizzazioni. C'è mancato poco che scoppiasse una baruffa. Ma ormai Crema fa di testa sua: quando si è votato il bilancio, a dicembre, ha mostrato il pollice verso su diverse mozioni dell’opposizione invece accolte dalla sua maggioranza. Non è ancora uscito dal gruppo ma, come dice lui stesso, è diventato un “battitore libero”.