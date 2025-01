Incidente sull'autostrada A26, due morti e due feriti

Due persone hanno perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla A26 Voltri -Sempione nel territorio del comune di Vicolungo, in provincia di Novara. Altri due persone coinvolte avrebbero riportato ferite di media gravità. Da una prima ricostruzione l'incidente ha avuto luogo in direzione nord Gravellona Toce. Un'auto si è scontrata un'altra vettura che, secondo un primo riscontro, era ferma in corsia, probabilmente per avaria. La polizia stradale di Romagnano Sesia, competente per il tratto di autostrada, sta ricostruendo la dinamica. L'autostrada è chiusa al traffico in direzione nord dal casello di Vicolungo. Oltre alla polizia sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e il personale di Autostrade per l'Italia.