Cirio, 'la Corte dei Conti è nata a Torino e rimane a Torino'

"Sono in corso delle interlocuzioni sia come conferenza delle Regioni che personalmente con i parlamentari piemontesi. Mi pare che questa ipotesi sia in fase di superamento, per cui non dovrebbero esserci problemi. Stiamo comunque monitorando ora per ora perché la Corte dei Conti è nata a Torino e quindi rimane a Torino". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, a margine delle celebrazioni a Torino della Giornata regionale della Gratitudine alle forze dell'ordine, sull'ipotesi di accorpamento in macroaree delle sedi della Corte dei Conti in un emendamento presentato da FdI alla proposta di legge per riformare l'assetto della magistratura contabile. La riforma potrebbe fare cancellare la sede del Piemonte