Bombardieri, la criminalità organizzata è un problema di tutti

"Questa giornata della Gratitudine è un riconoscimento doveroso al lavoro che svolgono le forze dell'ordine quotidianamente. Un lavoro continuo e sistematico che a volte viene conosciuto, a volte no, ma è un lavoro importantissimo. Il problema della mafia è un problema di tutti, di tutti quanti i cittadini. Non si può pensare che il problema delle mafie sia un problema della magistratura e delle forze dell'ordine, ma riguarda la collettività". Così il procuratore capo di Torino Giovanni Bombardieri durante le celebrazioni che si sono svolte a Palazzo di Città a Torino nell'ambito della Giornata della Gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie. "Quando vado nelle scuole mi piace dire ai ragazzi che loro possono dare tanto nel contrasto di questo fenomeno - ha continuato Bombardieri - Dico di tutelare i loro compagni più deboli, le persone che vedono in difficoltà. Le mafie si fondano sulle paure, si fondono sulle illegalità. Togliere questo spazio alle mafie è compito di tutti, anche dei più giovani". Bombardieri ha poi ringraziato le istituzioni per aver organizzato questa giornata, "un importante riconoscimento al lavoro fatto in silenzio dalle forze dell'ordine".