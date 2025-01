Lo Russo, governo dia risorse adeguate per le fragilità

Per dare risposta alle fragilità e garantire un sistema socio sanitario integrato "che colga i bisogni sociali e sanitari di tutti i cittadini, auspichiamo una rinnovata sensibilità del Governo a mettere risorse adeguate e a dare strumenti adeguati alle amministrazioni, e che nel piano socio sanitario regionale vi sia la giusta attenzione a questi temi. La Città si siederà al tavolo in modo costruttivo per dare il suo contributo a scrivere un buon piano, perché per noi la sicurezza è sicurezza sociale". A dirlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in visita, questo pomeriggio, in alcune delle strutture del sistema di accoglienza per persone senza dimora, in particolare gli sportelli del Servizio Homless e l'ex Buon Pastore. A Torino si stima che ogni anno siano fra le 2.000 e le 2.500 le persone, più della metà provenienti da fuori città, che entrano in contatto col sistema dell'accoglienza. Circa 1.000 i posti letto del Piano inverno del Comune, 80 in più dell'anno scorso. "Una dimensione di accoglienza importante", rileva il sindaco, ribadendo che "la questione delle fragilità è una priorità della nostra amministrazione in una cornice che prevede molteplicità di interventi e soggetti per rendere Torino la città della sicurezza sociale. Per questo siamo convinti di dover andare avanti su questa strada e come Anci ci facciamo carico di sollecitare il Governo a considerare la sicurezza sociale, la protezione sociale come uno degli elementi centrali per questa fase storica. E occorre farlo dando strumenti e risorse - aggiunge - perché si parla tanto di ordine pubblico ma è un tema che deve essere contemperato con la protezione sociale. E se si esce da steccati ideologici e propaganda si fa un servizio alla città". Una posizione condivisa dall'assessore al Welfare Jacopo Rosatelli che, a proposito del 'modello Torino' dell'accoglienza sottolinea che "la casa non è il punto di arrivo ma di partenza di un percorso complessivo che aiuti davvero le persone".