Chiuso dal questore per dieci giorni un locale ad Asti

Il questore di Asti, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici astigiani svolta dalla forze dell'ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ha decretato la sospensione per dieci giorni della licenza a un locale di intrattenimento in Asti. Il provvedimento, emesso su istruttoria del personale della divisione polizia amministrativa e sociale, è stato adottato a seguito di un episodio di aggressione avvenuta tra avventori del locale durante le festività di Natale. Nell'occasione un ragazzo minorenne aveva riportato lesioni al volto, dovendo ricorrere alle cure dei sanitari La sospensione è avvenuta in base all'articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, o che comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.