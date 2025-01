Guasto a treno in Francia, nuovo stop sulla Ventimiglia-Cuneo

I treni della linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo sono cancellati, dalle 5.20, in entrambe le direzione di marcia per una guasto sul versante francese di Breil. Si tratta dell'ennesimo stop alla circolazione, per disagi in territorio transalpino. La Ferrovia, infatti, ufficialmente battezzata delle "Meraviglie" -per i suggestivi scorci che attraversa - rischia ora di diventare della "Speranza", come l'hanno già soprannominata i viaggiatori. E' da novembre che continuano i disservizi: un giorno per un guasto, un altro per il rischio frane o per una verifica tecnica. Il "trenino delle nevi", così è anche conosciuto, parte da Ventimiglia sulla costa ligure di Ponente, in provincia di Imperia e dopo aver attraversato un tratto francese della val Roya, torna in Italia, in provincia di Cuneo. E' utilizzato particolarmente in inverno dai tanti amanti degli sport invernali, che si fermano nella stazione sciistica di Limone Piemonte. In estate, invece, si verifica il percorso inverso verso le spiagge della Riviera dei Fiori. Trenitalia, presente con un'assistenza a Ventimiglia, fa sapere che per i viaggiatori diretti verso la città di confine, i treni in partenza da Fossano saranno deviati via Savona.