Piemonte, per Tav previsti 5 milioni di opere compensative

L'assessore regionale alla Logistica del Piemonte, Enrico Bussalino, ha presentato nella seconda commissione del consiglio regionale del Piemonte "le tabelle sulle opere compensative per Tav e Terzo Valico. Nel primo caso la cifra totale di 5 milioni e mezzo circa e verrà versata dalla Regione ai Comuni, per il Terzo Valico invece le somme previste saranno versate direttamente da Rfi. Il cosiddetto "ferrobonus", per il biennio 2025-2026 sarà di 450mila euro" riferisce un comunicato. Nella commissione, presieduta da Mauro Fava, ha relazionato anche l'assessore all'Urbanistica, Marco Gallo, spiegando che "la Regione - si legge in una nota - intende proseguire nel percorso di promozione e attuazione dei temi dello sviluppo sostenibile attraverso il Piano territoriale e il Piano paesaggistico regionale, attuati con gli strumenti di governo del territorio delle Province e della Città metropolitana e negli strumenti urbanistici dei Comuni: per garantire le necessarie risorse ai Comuni i contributi sono passati da 346mila a 961mila euro".