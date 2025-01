Finpiemonte, banca svizzera chiude causa civile con transazione

L'istituto bancario svizzero Vontobel ha indennizzato Finpiemonte nell'ambito di uno risvolti giudiziari del processo, celebrato a Torino, che fra gli imputati annovera Fabrizio Gatti, ex presidente della finanziaria della Regione Piemonte. E' quanto ha detto oggi alla Corte d'appello l'avvocato di parte civile Alessandro Mattioda. L'entità della somma, concordata dopo una transazione, non è stata rivelata. In aula è intervenuta anche la pubblica accusa, rappresentata dal pg Francesco Pelosi, che ha chiesto di confermare tutte le condanne pronunciate in primo grado (sette anni e sei mesi per Gatti) con la sola eccezione di quella inflitta a Maria Cristina Perlo, ex direttore generale di Finpiemonte, che da quattro anni e mezzo dovrebbe scendere, secondo il magistrato, a due anni. Il processo riguarda la presunta distrazione quasi sei milioni di euro dalle casse di Finpiemonte. Secondo gli inquirenti il denaro fu dirottato da un conto aperto da Finpiemonte in Vontobel (uno degli imputati era, all'epoca dei fatti, il direttore di una filiale dell'istituto bancario), in favore di una società immobiliare riconducibile a Gatti che versava in difficoltà finanziarie. La vicenda risale al 2015-2017.